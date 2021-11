Coparmex LC y Radiante FM arrancan con “Foros Ciudadanos”

Buscando crear un espacio de comunicación y de enlace entre ciudadanos, iniciativa privada y Gobierno, Coparmex Los Cabos a través de CPS Media y Radiante FM 89.1 tuvo a bien arrancar este 03 de noviembre el programa “Foros Ciudadanos”.

Fabio Fernández, director regional de CPS Media y conductor del programa, con el apoyo de Jaqueline Valenzuela, directora del CERCA y moderadora del foro, en esta primera edición dieron la bienvenida a Arandi Torres, presidenta de Coparmex Los Cabos; así como a Leonel Leyva, director general de Servicios Públicos de Los Cabos, Edgar Alonso Moratilla Velazco, consultor independiente y experto en gestión de residuos solidos e Irene Galindo Román, maestra en Desarrollo Sostenible y 2 regidora.

Al respecto, Arandi Torres destacó que los Foros Ciudadanos son parte de su plan de trabajo, motivo por el cual se retoman, y dijo:

“Es muy importante que conozcan y sepan que la Coparmex Delegación Los Cabos está muy interesada en participar, en incidir, en aportar, en colaborar, trabajar de la mano y ser muy propositivos, yo creo que ya es momento de dejar de quejarse, de criticar, de echar la culpa y ponernos a trabajar y en ese sentido pues bueno vamos a escuchar voces de expertos a través de estos 5 meses”.

Así mismo y como parte del arranque de los Foros, Gustavo Díaz Tronco, presidente de Coparmex en BCS, expresó su gusto por formar parte del arranque pues la clave para ser mejor sociedad es que esta se involucre más en los temas que afectan a toda la población, así como trabajar en conjunto con organizaciones civiles, empresarios y gobierno, y eso es lo justamente fomenta los Foros Ciudadanos.

En ese sentido y tras las participaciones de arranque, la moderadora inició de manera oficial el primer tema el cual se centró en los retos de la gestión adecuada de los residuos sólidos en Los Cabos.

La primera pregunta fue destinada al Director de Servicios Públicos con el fin de conocer el estado actual de los rellenos sanitarios del municipio, así como la unidad con las que se cuenta para la recolección de basura, mismo que externó que los rellenos no cumplen actualmente con la norma 083 por ende trabajan de la menor manera en el manejo de los residuos.

Aseveró que el ubicado en Palo Escopeta no solo estaba completamente abandonado si no que tenía 23 años sin recibir tratamiento el área de los lodos, por lo que actualmente se les está inyectando cal y agua para reducir los olores, sin embargo, hay mucho por resolver y es necesario sentarse con las empresas que actualmente no contribuyen con la funcionalidad del relleno.

En tanto a la recolección de basura manifestó que actualmente se encuentran al 100 % con el servicio, al menos para San José del Cabo; esto a través de nuevos esquemas.

Llegó el turno de Edgar Alonso Moratilla Velazco quien desde su experiencia presentó las posibles soluciones al problema tan serio que vive Los Cabos en materia de residuos expresando que es importante incluir la clasificación de la basura para con ello y tras la detención de todos los materiales que se reciben determinar el proceso que requiere ya sea enterrarlos o procesarlos incluyendo el reciclaje, reacondicionamiento o transformación.

Mencionó que dicha solución sin duda requiere la suma de esfuerzos públicos y privados incluyendo también a la población para con ello se pueda determinar el esquema que mejor le conviene al municipio.

Durante el programa se dio a conocer que resolver el tema de los residuos sólidos y su correcta disposición desprenden diversos temas tales como el energético si se considera la transformación, pero también el de contaminación de los mares en donde Los Cabos tiene mucho que perder.

Por su parte la regidora Román expresó:

“Creo que los retos son muchos pero también tienen que ser muy culturales porque es un tema de mucha educación y de cultura y de saber desde el inicio como es que vamos a trabajar el tema de reducir el consumo de basura”.

Afirmó que partiendo de la reducción se puede continuar con el tema de reciclaje y con ello el impulsar diversos proyectos así como centrarse en la normativa lo que sin duda traería grandes beneficios no solo en Los Cabos o México sin para todo el mundo pues una simple acción como no quemar basura o llantas reduce el cambio climático que es una cadena con cientos de eslabones pues de inicio cambian las aguas, las especies dejen de migrar al destino y por ende afecta la economía pues deja de atraer al turista, por ende el impacto es tanto ecológica, económica como social.

Comentó que en este punto es imperante acatar lo que la ley marca aunque ello implique aplicar multas, sanciones o hasta el retiro de permisos pues hoy es mas que nunca necesario hacer algo por el medio ambiente misma que cada día requiere de más leyes para que la gente entienda que el daño es severo y sobre todo que incluye a toda la población y el mejor ejemplo son las temporadas de lluvias en donde los arroyos y bajadas de agua arrastra consigo cantidades de basura que termina en el mar, por consiguiente es un problema de todos por lo que llama a que se sumen.

Finalmente invitaron a la población a continuar de cerca los programas los cuales se trasmitirá completamente en vivo a través de Radiante FM 89.1 todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde.