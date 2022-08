Cordova usted no es bienvenido a la UNAM: Alumno FES Acatlán

“No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia“, fueron parte de los reclamos de un estudiante de la UNAM al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello quien el pasado lunes dio una conferencia magistral en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

Alejandro Torres, alumno de la FES quien publicó el video en sus redes sociales, en donde también denunció que autoridades de la FES Acatlán agarraron su teléfono y cortaron el video.

Córdova asistió a la FES Acatlán a impartir la conferencia magistral “Evolución y desafíos de la democracia mexicana”.

La biografía en redes sociales del estudiante dice: “Por el bien de todos, primero los pobres. Relaciones Internacionales en FES Acatlán UNAM | América Latina | morena”.

Cabe destacar que en las redes sociales más de un joven que afirman ser alumnos de la UNAM, muestran su descontento por que el funcionario dirija la máxima casa de estudios por lo que le dicen “Fuera de la UNAM”, pero también exigen abandone su cargo en el INE

Durante una conversación telefonica reveladas al publico en 2015 Lorenzo Córdova se mofó de manera racista de los representantes de un pueblo originario, quienes solicitaron la creación de la circunscripción sexta para que puedan postular candidatos.

La plática se llevó a cabo al salir Córdova de un evento en el que encabezó una “asesoría a los pueblos indígenas” y después le marcó vía telefónica al secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo, para burlarse de una de las autoridades comunitarias, identificado como Hipólito Arriaga Pote.

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón”, dijo Córdova, al imitar con voz grave y burlona: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, y suelta la carcajada el consejero presidente del INE.

“No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”, insistió Córdova en su carcajeo: “O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación chichimeca, no mames, no mames, está de pánico cabrón”.