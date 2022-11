Corea del Norte dispara 23 misiles, Rusia y UE condenan el acto

La tarde-noche del martes 01 de noviembre, Corea del Norte inició el disparo tanto de artillería como de misiles, el primer reporte fue emitido a las 18:31 por parte del gobierno surcoreano,quien horas más tarde anunciaría “invasión territorial”.

La jornada durante la madrugada del miércoles por parte de Corea del Norte fue larga, en total disparó 23 misiles entre ellos siente balísticos y seis de aire-tierra, incluido uno muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur.

También efectuó un centenar de disparos de artillería a una zona fronteriza marítima; expertos lo consideran como parte de una respuesta “agresiva y amenazante” de Pyongyang a los ejercicios militares que realizan Estados Unidos y Corea del Sur.

Esta ráfaga de disparos llevó a las autoridades surcoreanas a lanzar una inusual alerta de ataque aéreo en la isla de Ulleungdo (este) y a pedir a sus habitantes que se refugiaran en búnkeres bajo tierra.

El ejército dijo que el misil más cercano cayó en el mar a solo 57 kilómetros al este del territorio continental de Corea del Sur, y describió este lanzamiento como “muy inusual e intolerable”.

En respuesta a estas acciones, el ejército surcoreano disparó tres misiles aire-tierra cerca del punto donde cayó el controvertido proyectil norcoreano.

Estos misiles cayeron “cerca de la línea del límite norte a una distancia correspondiente al área donde impactó el misil del Norte” revela un comunicado del gobierno surcoreano.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó este miércoles el lanzamiento de los 23 misiles por parte de Corea del Norte y lo señaló como un comportamiento “agresivo e irresponsable”.

Outraged by aggressive and irresponsible behavior of #Pyongyang firing missiles over a maritime border with #SouthKorea

On behalf of the EU, I express solidarity with #Korea and other countries in the region @President_KR

— Charles Michel (@CharlesMichel) November 2, 2022