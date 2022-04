Corredor Médico de CSL convertido en trampa mortal

Vecinos de la zona de Aguajitos reportaron a CPS Noticias, el caos vial que se presenta debido a que en horas picos se registra un denso tránsito vehicular, sin embargo, al pasar esta marea de carros, los conductores toman la vía como pista de carreras, por lo que hacen falta señalamientos, altos y áreas peatonales.

Automovilistas y comerciantes del lugar llaman a la conciencia de los demás conductores a ser prudentes a la hora de circular por la calle, debido a que los conatos de accidentes están a la orden del día.

De igual manera hacen el llamado a las autoridades para que coloquen señalamientos preventivos a lo largo del Corredor Médico mejor conocido como Aguajitos, dijo uno de los comerciantes ubicados frente a los locales de segunda.

“Hacen falta señalamientos o pintar la zona peatonal y es que muchas veces, los automovilistas no respetan y agarran recio, no sé sí les hace tarde, pero aceleran sus unidades metiéndose, verdad no respetan”.