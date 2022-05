Corredor Turístico, presa de la falta de voluntad e irresponsabilidad social

Arturo Naser Farías, integrante del Grupo Madrugadores de Los Cabos, dio a conocer que hace más de 2 décadas se tenían propuestas para un desarrollo bien planeado en el Corredor Turístico Cabo San Lucas – San José del Cabo y convertirlo en una vialidad urbana, sin embargo, con el paso del tiempo la falta de voluntad y responsabilidad social por parte de las autoridades, en dar soluciones jurídicas y física al sistema vial, provocando que se recrudezca el caos vial y del que lamentablemente no hay salida.

Añade que otro de los serios problemas que afloran en este sentido, es la falta de una gestión de suelo bien planeado y que desafortunadamente no ha sido tomado en cuenta como debiera, incluso proyectos de vialidad que se tenían para aplicarlos en el futuro fueron borrados por el tiempo ante la falta de seguimiento por parte de las autoridades y por el acelerado crecimiento de la mancha urbana.

“Debimos de haber empezado hace 20 años, es decir, cuando pusieron los semáforos en Corredor Turístico debió agarrarse ese momento como histórico y empezar a perfeccionarlo y extenderlo, sin embargo, no lo hicimos; en lo relacionado a la gestión de suelo, se hicieron los primeros planos del libramiento que iba del Aeropuerto hasta la Virgencita, incluso había vialidades secundarias que conectaban las 2 carreteras y había tréboles”.

Añadió que todo estaba muy bien planeado, pero no hubo gestión de suelo, así que esas propuestas de conexiones se perdieron debido a que no hubo autoridad que pudiera negociar con los propietarios de la tierra y ajustar los proyectos de obra, es decir darle seguimiento al tema jurídico y técnico, sin embargo, no fue así, – insistió el entrevistado. –

“Por ejemplo en El Tezal, había proyectos de obra que presentaba claramente conexiones que se marcaban desde la gasolinera, es decir un trébol que subía al libramiento, además de considerar otro trébol cerca de la zona, sin embargo, la mancha urbana creció como quiso y no se trabajó en la prevención, por lo que todo eso se perdió, eso es un ejemplo perfecto de que faltó la gestión de suelo”.

Concluyó diciendo que, se requiere voluntad y responsabilidad social por parte de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno para resolver el problema vial sin embargo pareciera que no les interesa encontrar la salida.