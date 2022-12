Corredores Raramuris participan en la carrera “Mar a Mar”

Entre las sierras de Chihuahua, Sonora y Durango, al norte de México, habitan los Rarámuris, comunidad indígena que se destaca, entre otras cosas, por el desarrollo de ultramaratonistas. Atletas de élite que no se forman precisamente para competir, pero que con el paso de los años han llevado su cultura a lo largo del mundo en las pruebas más duras de resistencia física.

En esta ocasión tres atletas raramuris viajaron a tierras sudcalifornianas para realizar el recorrido en la carrera denominada de “Mar a Mar” desde Los Barriles hasta Todos Santos.

Los hermanos Moreno Carrillo Enrique e Ignacio, así como Arnulfo Quimare, quienes son atletas Raramuris, participarán en la carrera “Mar a Mar” que cruza desde los Barriles con el objetivo de cruzar la península de Baja California Sur, atravesando la sierra de la laguna y teniendo como meta el pueblo mágico de Todos Santos.

“Las carreras son fundamentales en nuestras comunidades. Se hacen como un agradecimiento, no por el objetivo de ganar una meta, no se corre por uno mismo sino por la comunidad. Mis ancestros nos decían, ‘Corres toda la noche y pides perdón a la madre tierra porque ella no deja de sentir dolor’”, cuenta Irma Chávez, integrante de la comunidad.