Golpean cortes de caminos a la economía pesquera

El bordo de la Laguna San Ignacio fue uno de los tantos caminos que sufrieron daños debido al paso del huracán Kay. Desde hace dos semanas los pescadores de la zona no han podido comercializar sus productos debido a las malas condiciones de las vías.

Al respecto, el representante de la Cooperativa 19 de Septiembre, Margarito Patrón Arce, indicó que, aunque se han establecido algunos caminos alternos, por ello solo pueden transitar ciertos vehículos, por lo que sigue siendo imposible para las decenas de familias que viven en la zona seguir llevando a cabo sus actividades productiva con normalidad.

“Hubo destrozos en el trayecto de San Ignacio a la Laguna y pues no podemos sacar carros con carga. Abrimos un camino de emergencia que hay por la sierra, pero puro carro chico transita por ahí y tenemos otra zona que es en El Delgadito-El Dátil nosotros tenemos también gente en se campo de El Delgadito, y de hecho para allá abrieron camino también, pero con puro 4×4. No se pueden sacar camiones con carga”, explicó.

En el lugar, son veinte las familias que forman parte de la Cooperativa 19 de Septiembre. Sin embargo, hay al menos otras nueve cooperativas que también pescan productos en la zona. Por semana, la Cooperativa 19 de Septiembre saca alrededor de cinco toneladas de almeja chocolata y otras cinco de pata de mula. Esto significa que en las dos semanas que han transcurrido desde que se cortaron los caminos han perdido la venta de 20 toneladas de producto.

“Ahorita estamos trabajando la almeja chocolata y ese es un producto muy delicado. No se puede sacar por la cierra en un pick up o algo. Tiene que sacarse rápido y pata de mula se saca, pero igual se tiene que sacar en un carro grande porque no se puede sacar en un carro chico por allá por la sierra”, apuntó.