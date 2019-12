Costo de luz que pagan hoteleros en Los Cabos rebasó el costo de nómina: AHLC

Es un problema que no se ha podido resolver, reconoció el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles

San José del Cabo.- El alto costo de la energía eléctrica en Los Cabos es un tema de gran preocupación para el sector hotelero que no se ha resuelto, porque hoy por hoy el servicio eléctrico para un desarrollo hotelero está siendo un gasto mayor al de nómina, así lo afirmó Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

“Hoy por hoy la energía eléctrica para un desarrollo hotelero está siendo un gasto mayor al de la nómina, para un hotelero hablar de esto es muy claro, siempre la nómina ha sido uno de los gastos más importantes de un hotel, y hoy en día ya la electricidad rebasa lo que es el porcentaje de gasto de nómina, sí es algo muy delicado que tenemos que enfrentar”, sostuvo.

La tarifa sigue siendo la más alta del destino, pagan los hoteles más del doble de lo que pagaban hace dos años.

Además observó, las decisiones que desde el centro del país se están tomando para el estado de Baja California Sur en materia de electricidad no son nada positivas.

Es un tema que de repente lo empezaron a dejar sin hacer tanto ruido, porque se acabaron los apagones, pero se tiene un grave problema difícil de resolver, la verdadera solución, sería que tanto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) abran las puertas a inversiones privadas.

En la actualidad, abundó, las soluciones que todos mencionan de hacer energía eólica, a través del sol, todo eso no se puede avanzar porque el Cenace le pone un límite para que la CFE siga siendo el líder en esa materia y nadie más pueda producir la energía que ellos están generando; habrá que luchar también contra eso, abundó.

En cuanto a los amparos, mencionó que siguen avanzando, pero van hacia un tema que son las tarifas, hay otros asuntos delicados como es en la producción de la energía que no es la más saludable para el estado, la obra que se está planteando.