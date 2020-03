Costo del combustible cayó en menos de una semana entre 4y 5 pesos

El diesel es el único que no ha bajado, se mantiene entre los 19 pesos con 99 centavos y 20 pesos con 14 centavos

Cabo San Lucas.- Mientras que en Cabo San Lucas las estaciones gasolineras han bajado el precio del litro del combustible Magna y Premium, al manejar precios entre los 15 pesos con 99 centavos hasta los 16 pesos con 59 centavos, el hidrocarburo que no ha modificado su precio es el diesel, éste se mantiene entre los 19 pesos con 99 centavos y 20 pesos con 14 centavos, cuando este combustible siempre había sido más barato que la gasolina Magna o roja.

El combustible ha tenido una significativa baja en sus precios. Al hacer un comparativo del pasado 23 de marzo de este año, las estaciones gasolineras vendían el litro de magna o extra entre los 18 pesos con 54 centavos hasta los 19 pesos con 95 centavos, la gasolina roja estaba entre los 20 pesos con 29 centavos y 21 pesos con 10 centavos, mientras que el diesel de los 19.95 a los 20 pesos con 94 centavos, lo que significa que para este fin de semana -28 de marzo-, el costo del hidrocarburo cayó entre los 4 a 5 pesos, mientras que el diesel todo lo contrario.Amadeo Murillo Aguilar, secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Baja California Sur, dio a conocer que se habla mucho del comportamiento del precio en los combustibles, “colgándose el mérito el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuando la realidad es otra; y es que, a nivel internacional los precios del petróleo bajaron considerablemente, lo que ocasionó que los hidrocarburos descendieran en sus costos”.

Aseveró que este descenso servirá en gran medida a la población, ya que será un ahorro a su bolsillo y que podrá invertir en alguna necesidad, sobre todo hoy en día que se vive una contingencia sanitaria y que por consecuencia traerá una grave desaceleración en la economía familiar, “situación que no será lo mismo para quienes hacen uso del diesel, debido a que este recurso no ha tenido ninguna baja”.José María Castro Ceseña, secretario general de la CTM en Los Cabos, dijo que muchas familias se verán beneficiadas con el bajo costo del combustible, cosa que no será lo mismo para los trabajadores dedicados al traslado de material pesado; hay concesionarios que por necesidad trabajan e invierten en combustible para hacer algunas corridas y llevar sustento, lógicamente guardando todas las medidas de higiene, debido a la pandemia.“Hay una controversia en cuanto al costo de la gasolina, mientras que el diesel no baja, situación que afecta la economía de quienes viven del trabajo del transporte de carga pesada, por lo que autoridades federales deberían de considerar también disminuir el precio de este hidrocarburo”.

Concluyó diciendo que el costo que se está manejando de combustible en cuanto a gasolina verde y roja es similar a la de hace tres años cuando la Magna estaba entre los 15 pesos con 99 centavos, la roja manejaba un cifra de 17 pesos con 79 centavos y el diesel de 17 pesos con 5 centavos