“Costos, el mayor miedo de las parejas con algún problema de fertilidad” Javier Payén

San José del Cabo.- Javier Payén Padilla, especialista en Medicina de Reproducción reveló en conferencia ante docenas de parejas que buscan tener bebés, que en Baja California Sur ya se contará con el primer centro de reproducción, destacando que aproximadamente la incidencia de este problema en México es en 1 de cada 6 mujeres, misma tendencia irá incrementándose con el paso de los años, sin embargo señaló que con la apertura de este centro que se sitúa en el corazón de San José del Cabo evitará que las parejas viajen a otros países en busca de un tratamiento y con ello bajar el costo de este proceso, pues así lo expresaron las parejas en la ronda de preguntas y respuestas, así como el propio especialista lo compartió.

“Aquí nosotros podemos hacer todos estos tratamientos de reproducción a parejas, mismos que antes no se podían realizar, afortunadamente existen muchas parejas interesadas en el tema, pues teníamos estimado el salón para 50 parejas y vinieron más de 100, la respuesta fue muy buena, la gente ha depositado su confianza en nosotros, ahorita mucha gente nos dio su testimonio de cómo tocó puertas en otros centros de reproducción en otras ciudades”.

Reveló el especialista en Medicina de Reproducción que los tratamientos para conseguir el embarazo en las parejas, en su mayoría en un 80% son de baja complejidad, es decir, son bastante económicos, mismo factor que destacó, las parejas piensan todo lo contrario y es por ello que en ocasiones no se animan a dar el paso e intentar un tratamiento de fertilidad.

“El 80% de las parejas logran el embarazo con tratamiento que llamamos de baja complejidad, que no son costosos, son económicos, no pasan de los 20 mil pesos; sin embargo existe un sector de pacientes que sí tienen que realizar fertilización in vitro, estos tratamientos actualmente para las parejas que están viniendo en noviembre y diciembre no pasa de 90 mil pesos, ya incluyendo todos los medicamentos y procedimientos”.

De igual forma destacó que los planes de financiamiento son bastante flexibles y atractivos e informó que el día de hoy estarán replicando este evento en la ciudad de La Paz a las 9 de la mañana en el hotel Hyatt Place.

En el marco de esta conferencia donde expusieron las causas, motivos así como los tratamientos de fertilidad con los que cuentan en esta nueva clínica que se sitúa en San José del Cabo, compartieron testimonios, tanto de parejas que han logrado quedar embarazadaos; así como de parejas que continúan en el tratamiento para lograr ser padres, de igual forma rifaron un tratamiento de fertilidad in vitro, tres tratamientos de baja complejidad y citas de valoración a precios especiales.