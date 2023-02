A tres años el Covid-19 dejó de ser una enfermedad grave: Gatell

Este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, recordó que hoy hace tres años se presentó el primer caso confirmado de Covid-19 en México.

Hoy, cuando se cumplen tres años de la confirmación del primer caso de #COVID19 en México, podemos decir que gracias al efecto protector de las vacunas se redujo el riesgo de enfermedad grave y defunción. Vacunarse es fundamental para prevenir daños. 1/2 pic.twitter.com/xoLIjAyTn0 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 28, 2023

Gallet expuso que afortunadamente el número de fallecimientos ha reducido considerablemente, y a la fecha el Covid-19 dejó de ser una enfermedad grave.

Destacó que si bien la velocidad de contagios ha sido menor en las últimas 4 semanas, esto no representa ningún problema, dado que el número de hospitalizados es menor.

“Hoy hace tres años se presentó el primer caso de Covid en México confirmado por laboratorio. La pandemia a lo largo de estos tres años se caracterizó por una serie de oleadas de subidas y bajas en la intensidad de la transmisión. Este patrón de comportamiento es similar al que se presentó en absolutamente todos los países del mundo, y también es similar al que se presentó al interior de la República en nuestras 32 entidades federativas”.

Finalmente manifestó que las personas que siguen presentando un cuadro grave ante la enfermedad es porque no se han vacunado, por lo que llamó a no dejar de hacerlo, pues es y seguirá siendo un “instrumento fundamental de reducción de daños”, dijo.

El IMSS y el Covid-19 a tres años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a lo largo de tres años y a causa de la pandemia por Covid-19, ha otorgado 6 millones 145 mil 261 incapacidades a los trabajadores afiliados por enfermedades respiratorias, lo que representa un acumulado de 30 millones 525 mil 359 días y un subsidio superior a los 7 mil 134 millones 416 mil 383 pesos.

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales en el IMSS explicó que la crisis sanitaria ocasionó un daño importante a la economía.

“Esos 30 millones de días implican cadenas productivas que no se ponen en marcha, o con un costo para los empresarios en términos de sustituir a estos trabajadores en lo que hacen en sus empresas. Entonces, es un costo muy importante en el país lo que vimos en el IMSS por una sola enfermedad”.

Informó que de acuerdo con estimaciones del Seguro Social, el impacto negativo pudo haber sido aún mayor ya que la cifra por incapacidades puedo haber superado los 12 millones de trabajadores inactivos, no obstante, de 2 a 3 por cada 6 trabajadores no reclamaron su incapacidad debido a que el subsidio que reciben por ley, a partir del tercer día, es del 60 por ciento de su salario por tratarse de una enfermedad general.

Solo algunas profesiones fueron clasificadas como esenciales, y al reconocerse la infección por SARS-CoV-2 como una enfermedad laboral, les otorgaron el 100 por ciento del salario.