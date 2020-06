Covid-19 dejó sin ingresos a comunidades muy vulnerables

La emergencia sanitaria por el Covid-19 ha dejado sin ingresos a gran parte de la población, y muy vulnerables ciertas zonas rurales como, las comunidades costeras y serranas, que en su mayoría son comunidades monoproductivas y en casi total aislamiento geográfico.

En ese sentido, Francisco Olmos, director ejecutivo de Niparajá Asociación Civil, detalló que, en Baja California Sur la economía subsiste principalmente gracias a la industria turística y de servicios que durante la contingencia fue clausurada absolutamente, sin embargo, al atender la población de manera responsable todas las medidas de sanidad anunciadas por las autoridades del sector salud, es que se podrá salir adelante para poder disfrutar de nueva cuenta las bellezas naturales que se encuentran en la entidad.

Por tal motivo, Francisco Olmos, invitó a toda la población sudcaliforniana a conocer y replicar la campaña en redes sociales “Cabo Pulmo: el viaje pendiente” con la cual se busca poder levantar el ánimo de la comunidad, manteniendo en la mente este increíble lugar como la primer opción a visitar una vez sea permitida esta actividad dentro de la semaforización estatal.

Así mismo, respecto a la contingencia, indicó que esta es el resultado de la mala relación medio ambiente- seres humano, de un mal manejo de la vida silvestre.

“Hemos obviado y hemos sido apáticos sobre los impactos que cada una de las acciones como seres humanos ocasiona en todo sentido, desde el agua, la gasolina, la energía, la compra de productos a grandes corporaciones y como el conjunto de nuestras acciones tiene repercusiones relevantes en términos del medio ambiente; y por supuesto que la contingencia actual del Covid-19 no es la excepción, de hecho, deriva de una relación no correcta o no adecuada del manejo de vida Silvestre, en general de nuestra relación con el medio ambiente”, expresó.