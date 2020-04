COVID-19 en Ecuador: se estiman 15 veces más muertes que las registradas

La cifra de muertes por COVID-19 en Ecuador puede ser 15 veces más alta que los números registrados oficialmente, sugiere una investigación del diario The New York Times. La cantidad real que se estima ubica al país sudamericano como uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus.

No son pocas las imágenes que circulan en las noticias y en Internet de cuerpos abandonados en las calles, así como el precario recurso del ataúd de cartón que se está utilizando para enterrar a las víctimas de COVID-19 en Ecuador.

La pandemia deja en el país un número de fallecidos que no para de crecer. Asimismo, el registro del Estado viene siendo cuestionado. Se estima que la cantidad real de muertes es 15 veces mayor que la que indican las cifras oficiales, de acuerdo a un análisis de datos de The New York Times.

Del primero al 15 de abril, murieron 503 personas por COVID-19 según los datos del Gobierno de Ecuador. Sin embargo, en los registros de defunciones generales del país consta que en esos 15 días murieron 7.600 personas más que el promedio de los últimos años.

El aumento drástico en la cantidad general de muertes comparada a años anteriores indica que hay más fallecidos por COVID-19 que los que recogen los números oficiales, aunque no se especifique la causa de cada deceso en el marco de la pandemia.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha reconocido que las cifras oficiales de contagios y mortalidad del coronavirus son inexactas; dijo que “la realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención” en los servicios médicos.

Por otro lado, en las primeras dos semanas de abril, las muertes en Guayaquil aumentaron ocho veces más que lo habitual, duplicando en porcentaje las cifras de Nueva York, donde las muertes se cuadruplicaron en un intervalo de tiempo similar.

Las cifras también indican que fueron sepultados cinco veces más cuerpos que la cantidad diaria en un día normal en la ciudad que es la segunda más grande de Ecuador. A principios del mismo mes, hubo que crear una fuerza encargada de recoger los cadáveres de la vía pública.

Se cree que el coronavirus llegó al país sudamericano desde España, por parte de turistas ecuatorianos que regresaban a Guayaquil, donde se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en el territorio nacional.

Sputnik