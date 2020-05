Covid19 desencadena dos batallas que enfrentar, salvar la vida y la subsistencia: SSa de BCS

Cabo San Lucas.- Víctor George Flores secretario de Salud en Baja California Sur, dio a conocer que la población sudcaliforniana, sobre todo la más vulnerable, enfrenta dos batallas, la primordial que es la de salvar la vida y la otra, la subsistencia.

Puntualizó que desde los inicios de la pandemia se visualizaba la crisis económica debido a que muchos ciudadanos van al día en sus gastos, “el hecho de no tener alimentos, es algo que trae muchos problemas y vulnerabilidad en el deterioro de la salud”.

Externó que esta merma en la salud derivada de la falta de alimento, puede desencadenar situaciones complicadas sobre todo en menores de edad, “así que si no me enfermo de una cosa, me enfermo de la otra, es una gran preocupación que se ha externado en las reuniones del Comité de Salud”.

Puntualizó que entiende el sentir de muchos jefes de familia que tienen que aislarse, pero surge la interrogante, qué van comer, “es por eso que autoridades gubernamentales ayudan de manera alimentaria a las familias más vulnerables”.

Añadió que es lamentable que las personas no tengan un trabajo para adquirir los recursos para su alimentación, el Gobierno del Estado ha entregado una serie de despensas con alimentos balanceados.

“Apoyos que se manejan con estricto cuidado y medidas de higiene y que posteriormente se entregan a las familias más vulnerables para aliviar en algo su necesidad alimentaria básica”.

Subrayó que la recomendación que emite la autoridad de Salud es que las personas al recibir esta ayuda, haga lo mismo que con los alimentos que compran en el súper, “colocar las cosas en el lavadero y lavar todo lo que les está llegando de fuera y así evitar cualquier contagio”.