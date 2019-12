Crean diputados en BCS un ‘frankestein’ con su propia Ley de Movilidad: Jesús Flores

Seguirá siendo el gran pendiente atender la modernización del transporte en la entidad, señala el Coordinador del sector popular del PRI en BCS

San José del Cabo.- Los diputados locales con su Ley de Movilidad “están creando un frankestein” y no se han dado cuenta del escenario de ilegalidad y falta de consensos y de coincidencias sociales para poder llevar a cabo una modificación de ley como la que hicieron, así lo expresó Jesús Flores Romero, coordinador del sector popular en el PRI en Baja California Sur.

Subrayó que los legisladores no abordaron los escenarios del transporte, pero sí de movilidad, pero no están atendiendo la problemática real que enfrenta el estado y sobre todo Los Cabos, donde hubo muchos sectores y profesionales en el tema que fueron consultados y hay una fracción del partido Morena que cuando les conviene se separan para lograr espacios de autoridad, incluyendo el escenario financiero, y cuando les conviene se juntan para ir en contra de lo que se propone por parte del Ejecutivo o de alguna situación municipal, remarcó.

“Y sobre todo en Los Cabos, es el único municipio donde se han llevado a cabo operativos en contra de Uber, y también el problema de la autoridad municipal del transporte que está relacionada con un gremio y el escenario también de no tomar en cuenta lo que realmente la sociedad quiere para lograr la movilización de manera más práctica, segura, eficiente y moderna, no estoy diciendo que taxistas no lo puedan hacer, lo deben hacer, modernizarse para prestar un mejor servicio”.

Lo anterior lo comentó luego de que diputados aprobaran en la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad para el Estado, y que contempla el Programa Estatal de Movilidad, sin considerar el tema del transporte.