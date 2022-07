Diputados trabajarán con asociación para crear Ley de Cambio Climático

Como parte de las acciones que se están llevando a cabo en Baja California Sur en materia ambiental, los diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado firmaron un acuerdo de colaboración con miembros de la Asociación Civil ‘Política y Legislación Ambiental’ (Polea); la finalidad es que la entidad tenga su propia Ley de Cambio Climático.

El acuerdo contempla revisar y actualizar el marco normativo estatal en materia ambiental, realizar actividades de cooperación, difundir a la sociedad sudcaliforniana el proceso de elaboración de la misma, y generar una propuesta de iniciativa de ley; así lo indicó el diputado presidente de la mesa directiva de la diputación permanente, Eduardo Van Wormer Castro.

Además de emprender labores de educación, prevención y control de la contaminación y preservación del ambiente mediante foros, mesas de trabajo y otros esquemas de participación ciudadana.

Por su parte, el director ejecutivo de Polea A.C., Andrés Ávila, mencionó el impacto negativo que estamos observando en el planeta a raíz del sobrecalentamiento y contaminación ambiental, entre ellos, la presencia de más desastres naturales de mayor impacto y el aumento del nivel del mar en costas de todo el mundo, que para el 2050 será crítico para la península sudcaliforniana.

“Necesitamos hacer mucho más porque la mitad de la población ya tiene impactos, ya vive las consecuencias del calentamiento global, ósea no es un asunto que si no hacemos nada a futuro, lo estamos haciendo y lo estamos sintiendo, la gran meta políticamente que se está moviendo a nivel internacional es esta idea del cero para el 2050 que es reducir nuestras emisiones a un cero neto, no es que sea cero total sino la suma y la resta del cero lo cual implica que hay que reducir mucho las emisiones”, así lo expresó.