Crece trabajo infantil en CSL, la cifra se asemeja a la de 2016

María Elena Solis, representante del Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo (PAMAR) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) dio a conocer que autoridades municipales realizaron un censo, el pasado 14 de noviembre de este año encontrando alrededor de 58 niños, niñas y adolescentes en la zona de la Marina y 35 en el área de playa, lo que estamos volviendo a las cifras del 2016, es decir antes del operativo realizado por las instancias federales.

Refirió que dicho operativo ayudó en su momento, sin embargo, perjudico a las instancias del Sistema DIF, debido a que los niños y sus padres, ya no querían ese acercamiento con personal del Municipio por temor; labores que PAMAR había venido desarrollando desde 1997 y que consistía en integrar a las familias a diversos programas de apoyo con el fin de desalentar la actividad de trabajo infantil, irregularidad presente por generaciones.

“Niños que se dejaban de alguna manera ayudar y eso porque influía que los que tenían más tiempo trabajando en las calles, ya nos conocían y les decía a los nuevos, que las autoridades de DIF no hacían nada, al contario ayudaban y protegían, lo que nosotros buscamos es concientizar a los padres de familia a que retiren a los menores del trabajo infantil y darles a conocer los derechos de los niños”.

Aseveró que a pesar del tiempo, los menores y los padres aún continúan con el rechazo y el temor de ser reprendidos por lo que huyen, aunque hay algunos que sí proporcionan los datos debido a que ya tienen bastante tiempo en el ambulantaje, incluso hay familias que cayeron en el operativo del 2016 y regresaron de nuevo al modus operandi.

“Pudimos contabilizar esa cantidad de niños y estamos seguros o creemos que hay más, sin embargo, DIF sólo pudo ver 85, porque también recurrimos a la observación, debido a que hay menores que no dan sus datos y no hay poder humano a que den información personal y no lo podemos obligar, así es como estamos realizando el censo; hay inspectores en la zona centro, marina y playa El Médano”.