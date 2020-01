Crece un 6.9% la llegada de turistas vía aérea a Los Cabos en 2019: Luis Humberto Araiza

Cabo San Lucas.- El estado de Baja California Sur registró un crecimiento del 8.5 por ciento en llegadas de visitantes por vía aérea y marítima, en el 2018 se recibieron 3.8 millones de visitantes mientras que el 2019 cerró con 4 millones 165 mil visitantes; también se ha registrado importante incremento en la llegada de cruceros y seguirá esa tendencia de crecimiento en flujos turísticos.

Así lo reveló en conferencia de prensa el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Luis Humberto Araiza, tras señalar que en el caso de Los Cabos, en los comparativos del año 2018 al 2019 se registró un crecimiento en la llegada de pasajeros vía aérea del 6.9 por ciento; en 2018 arribaron al destino turístico 2 millones 624 mil 500 turistas y cerró el año pasado con 2 millones 804 mil 600 turistas.

“Lo destacable también, abundó, del 2015 al 2019 la llegada de pasajeros ha crecido por vía aérea un 52.9 por ciento, eso habla de que la ruta en materia turística que se ha tomado ha sido acertada, que los trabajos en el gobierno de Carlos Mendoza han dado frutos importantes en materia turística y que gracias a los fideicomisos de promoción turística del Gobierno del Estado que se nutren del 3 por ciento al hospedaje son un ejemplo a nivel nacional y son el músculo financiero que nos permite seguir promocionándonos en México y en el mundo, nos ha dado muy buenos resultados”.

En materia de cruceristas, destacó, también hubo un crecimiento del 27.9 por ciento en el estado en el comparativo del 2018 contra el 2019, es decir, el crecimiento fue de 500 mil a 592 mil 925 cruceristas, ha participado Secture en las mayoría de ferias de cruceros que se han celebrado en Miami y Puerto Rico, y para este año se espera un crecimiento del 5 por ciento.

En cuanto a inversión en infraestructura de hospedaje, mencionó: “a lo largo de esta administración se han construido cerca de 5 mil cuartos, en 2019 se asentaron 1, 393 cuartos de hotel en el estado, para este año 2020 se esperan 2, 308 cuartos más”.

Mencionó que también en la ciudad de La Paz hay importantes anuncios de crecimiento en cuartos de hotel para este 2020, esperando crecer en 211 cuartos más, se van a establecer los hoteles Casa de las Perlas, Hampton Inn by Hilton, Chablé Resort y Spa Mar de Cortés.

Observó el Secretario de Turismo que estos números son indicadores de que hay confianza del inversionista en Baja California Sur, existen condiciones propicias para la inversión en un contexto nacional en el que hay una desaceleración no solamente a nivel país sino a nivel mundial, ‘’por lo que no obstante que creceremos a un ritmo más bajo que el año pasado, estoy seguro que el crecimiento en materia económica será por encima de la media nacional y esto es gracias en gran medida al turismo”, concluyó el funcionario estatal