Creció Los Cabos este año en visitantes extranjeros 4.2% y 16 % en turismo nacional: AHLC

San José del Cabo.- En un comunicado, la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) dio a conocer que este destino turístico creció en un 4.2 por ciento en visitantes provenientes de otros países y un 16 por ciento en turismo nacional. De acuerdo a los números de cierre dados a conocer por su presidenta ejecutiva, Lilzi Orcí, el 2019 cerrará con una ocupación por arriba del año pasado, aún cuando el inventario del destino ha incrementado un 8 por ciento.

Consideró Orcí que el 2019 ha sido un buen año para el sector turístico en Los Cabos, pues ha sabido sobrellevar situaciones externas que pudiesen afectar de cierta manera el arribo de turistas, sin embargo los indicadores son muy positivos.Algunos de los datos más relevantes del 2019 son el aumento de habitaciones rentadas que alcanzó un 5 por ciento más que en 2018, con 6 millones 300 mil cuartos noche, con una tarifa promedio de 300 dólares y una ocupación promedio al 70 por ciento, una cifra sana considerando el importante crecimiento en inventario.Inclusive, citó, el número que da el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, se puede ver que se pasa de los 5 millones de pasajeros en el destino (llegadas y salidas), teniendo un incremento del 6.4 por ciento de pasajeros en referencia al 2018.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos prevé que este 2020 el destino siga con ocupaciones sanas, se tiene proyectado para el primer trimestre del año una ocupación promedio del 76 por ciento, siendo marzo el mejor mes; junio y julio al 70 por ciento y en agosto y septiembre 43% con picos de ocupación por eventos y días festivos.

Sin duda ha sido un año de crecimiento sólido para Los Cabos, el inventario hotelero sumó 1,300 cuartos más, con la apertura de propiedades de lujo como Nobu, Hard Rock, Zadun a Ritz-Carlton Reserve, Four Seasons Costa Palmas, Waldorf Astoria, 1 Homes Cabo, Vista Encantada, y otros más expandieron su inventario, tales como Garza Blanca y Grand Solmar Rancho San Lucas. Para el 2020 la infraestructura hotelera continuará en crecimiento, se sumarán 2,300 cuartos al inventario con aperturas de marcas importantes como Park Hyatt, Vidanta East Cape, Villa La Valencia, Aman, por mencionar algunas, además de hoteles ya abiertos con expansión de inventario; y para el 2021 St. Regis, St. Regis Residences, So Los Cabos Hotel y So Los Cabos Residences sumarán 500 cuartos más. Sin duda los próximos años serán años con muchos retos, “tendremos que trabajar y alinearnos a las nuevas formas de promoción del país que establezca el Ejecutivo federal; así como las situaciones políticas tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, Los Cabos cuenta con un sector hotelero fuerte y unido y con un Fideicomiso de Turismo, el cual es el más transparente del país, y en donde se realiza un excelente trabajo en el manejo de recursos y el aprovechamiento de la promoción y atracción de vuelos”. Y ahora con un Fideicomiso Privado para la Promoción Turística de Los Cabos (Fiprotur), que fue el resultado de acciones estratégicas para complementar las funciones del propio Fiturca, y sin duda, una muestra de lo que un sector hotelero unido puede llegar a cumplir. Seguimos siendo ejemplo nacional.

La primera acción estratégica de este Fideicomiso, fue la apertura de una oficina de representación del destino en Los Ángeles, ya que California representa la mayor parte de los turistas extranjeros que visitan Los Cabos.

Los retos que vienen son grandes, pero sin lugar a dudas la unión del sector empresarial en Los Cabos seguirá siendo clave para la consolidación del destino, que cada año se fortalece más, y se ve reflejado en el incremento de inversiones, empleos, conectividad aérea, infraestructura turística, entre otros factores que se generan, gracias a este importante sector, concluyó.