Crisis en la economía mundial no fue por coronavirus

México, (Notimex/Sputnik).- ¿Ganó China un lugar central en el mundo? Sputnik consultó al economista peruano radicado en México, Óscar Ugarteche, y te explica por qué estamos ante un “cambio sistémico” similar al descubrimiento del petróleo en 1908.

Con un dedicado análisis que realiza en conjunto con el resto de los investigadores que forman parte del Observatorio Económico Latinoamericano (Obela), Ugarteche explicó cómo la crisis económica actual que fue desatada por el coronavirus tiene en realidad orígenes muy profundos, que datan de decisiones políticas tomadas una década atrás.

“Evidentemente la crisis no fue generada por el virus, porque un virus no tira abajo una bolsa de valores. No la tiró en 1958 con la gripe asiática ni con la gripe española de 1918 que, aunque murió mucha gente, las economías se mantuvieron”, dijo el economista.