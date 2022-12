Vicepresidenta argentina es condenada a seis años de prisión por corrupción

Un tribunal condenó el martes a la vicepresidenta de Argetina, Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción cuando presidió el país entre el 2007 al 2015; un fallo que la líder peronista atribuyó a una “mafia judicial”.

Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria.

Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros.

El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones que puede durar años y durante el cual podría postularse a cargos públicos.

Pero en una sorpresiva declaración tras la condena, Kirchner negó esa posibilidad.

La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.

“En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fueron probadas. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó”, dijo en un largo discurso transmitido en las redes.

“La condena tiene un fuerte impacto político”, declaró a la AFP el analista Rosendo Fraga.

“Pero la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente (…) La sentencia sin prisión efectiva es una decepción para los sectores antikirchneristas”, apuntó.