CRIT de BCS es parte de los planes de reconversión del IMSS para atender casos Covid-19

Daniela Pérez

La Paz.– A nivel nacional, las instalaciones de todos los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) fueron puestos a disposición de las autoridades sanitarias para que sean utilizadas durante la actual pandemia; y en el caso del CRIT en BCS, éste, de ser necesario será utilizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender casos positivos a Covid-19, esto de acuerdo con María Elena Lerma Colomo, quien es directora general de dicha institución.

Sin embargo, señaló que actualmente no han sido ocupadas las instalaciones del CRIT a pesar de que están dispuestas, y esto se debe a que será utilizado únicamente en el supuesto de que incrementen de manera notable los casos en la entidad y no fuera suficiente la capacidad hospitalaria instalada por parte del IMSS en el estado.

“En el caso de Baja California Sur, tanto las autoridades estatales de salud como el titular del IMSS, ya fueron, visitaron las instalaciones y las valoraron, y en el Consejo Estatal de Salud se determinó que sería el IMSS el que utilizaría las instalaciones del CRIT para reconvertirlo en un hospital para atención a personas con coronavirus pero, se está esperando el comportamiento de la curva epidemiológica y en caso de que se incrementen los casos, el IMSS realizaría esta reconversión del CRIT, pero todavía no ha sido necesario”, explicó.

Señaló que desde hace dos semanas que se tomaron estas determinaciones y que actualmente esta reconversión depende del comportamiento de la curva epidemiológica.

Cabe mencionar que a nivel nacional las autoridades sanitarias han dispuesto de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón como hospitales no Covid, otros para atender casos positivos de este mismo virus, mientras que algunos se convirtieron en unidades de consulta externa de especialidades, todo con la intención de que los hospitales puedan concentrarse en atender a personas con coronavirus y seguir ofreciendo el resto de sus servicios