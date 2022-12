Critican las instalaciones del aeropuerto de Los Cabos

En rueda de prensa, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) comentó el importante momento que vive el país en materia turística, resaltando el gran trabajo que han realizado este año destinos turísticos como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.

El vicepresidente de la AMAV, Sergio González Rubiera, señaló estar desconcertado al detectar que un destino turístico como Los Cabos, con la tarifa promedio más elevada del país y con el mayor poder adquisitivo por parte de sus visitantes, cuenta con una terminal aérea con instalaciones que se asemejan a las de un destino calificado como “pueblo”.

Explicó que recientemente envió una carta a la dirección del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, con el objetivo de sostener una reunión de trabajo, buscando solucionar los problemas que aquejan a la terminal aérea; pero de acuerdo con el representante empresarial, no se obtuvo respuesta favorable a la solicitud.

“A mí la verdad me preocupa mucho porque este es el destino con mayor poder adquisitivo. No diría que el más importante, porque no quiero hacer menos a Cancún y Puerto Vallarta, pero si es donde se tiene a los clientes más exigentes y donde llegan más vuelos privados. Hay turistas que pagan entre mil y dos mil dólares la noche, y como que no se corresponde ese nivel de turistas con el aeropuerto que tenemos, porque parece de pueblo”.