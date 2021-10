Concretará CROC construcción de mil 600 viviendas en SJC

David Illedra Villegas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Baja California Sur, dijo que hay proyectos para crear mil 600 viviendas en San José del Cabo de 5 mil proyectadas, además de soluciones para atender el cercano estrés hídrico que sufrirá el sur de la entidad.

Así mismo dijo que el recuento para la obtención del contrato colectivo de Hard Rock y Nobu será el 29 de octubre, recalcó además que CROC no permitirá el acoso laboral y sexual, como tampoco la reducción de propinas y la “maña” de no pagar las horas extras, declaraciones dadas a conocer en rueda de prensa.

CROC construirá viviendas de la mano con autoridades en San José del Cabo

añadió que debido al descuido de gobiernos anteriores, la clase trabajadora no cuenta con viviendas dignas, por lo que la CROC de la mano con autoridades estatales y municipales, realizarán la construcción en una primera fase de mil 600 viviendas que estarán cerca del Aeropuerto de San José del Cabo.

“En días pasados, el líder nacional Isaías González Cuevas, llevó a cabo una reunión con personal de Recursos Humanos y delegados sindicales, para dar a conocer las bases sobre el cómo podrán adquirir estas viviendas de las que se busca sean a bajo costo”.

Añadió que la CROC está enfocado en que los salarios vayan subiendo para que la gente tenga una vivienda digna, iniciaríamos con mil 600 viviendas, desde luego con el apoyo del Municipio, Estado y Federación, así como del Infonavit.

“La meta es llegar a las 5 mil viviendas para que la clase trabajadora deje de estar pagando renta, misma que es muy cara, al igual que la tierra”. Indicó que en el caso de Cabo San Lucas, se está buscando la tierra para igualmente construir viviendas.

Recuento para la obtención del contrato colectivo de Hard Rock y Nobu

Otro tema abordado fue lo relacionado al recuento, mismo que se llevará el 29 de octubre en un parque de colonia Los Cangrejos, invitó a los ex trabajadores de Hard Rock y Nobu a formar parte de este proceso que tiene ya 2 años.

Aseveró que las quejas por parte de algunos trabajadores en contra de jefes de área y directivos de ambos hoteles continúan a la orden del día, incluso hizo referencia de que un Chef maltrata psicológicamente y emocionalmente a sus compañeras y compañeros de trabajo, además de mencionar otros problemas como reducción de propinas, acoso laboral y sexual, eso sin contar que no pagan el tiempo extra.

Hay quienes tienen la “maña” de no pagar tiempo extra a la clase trabajadora

Illedra Villegas, invitó a los empresarios a que no queden debiendo horas extras a la clase trabajadora, algunas empresas que no están afiliadas a CROC tienen esa “maña” de no pagar el tiempo extra, cuando de acuerdo a la ley establece el pago de horas extras.

“Si el patrón le pide a una persona que se quede a laborar después de sus 8 horas, tiene la obligación de pagarle el tiempo extra, no puede trabajar más de 9 horas a la semana y sí lo hace tiene que pagar el doble y si pasa más de 9 horas tendrá que pagar triple, así que invitó a los empresarios a que paguen el tiempo extra”.

CROC tiene proyectos para atender la demanda de agua potable en Los Cabos

El secretario general de la CROC, dijo que el líder nacional Isaías González Cuevas, tiene varios proyectos a desarrollar, uno de ellos relacionado al agua potable, ya que hay estudio que revelan que Los Cabos tiene la amenaza de sufrir estrés hídrico en poco tiempo.