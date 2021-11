CROC e IMSS atienden a 7500 personas en la Feria de la Salud

Luis Espinoza Hernández, consejero del IMSS ante la CROC expuso que preocupados por la salud de la población de Los Cabos, a inicios del mes de noviembre tuvieron a bien llevar a cabo la Feria de la Salud, misma que se efectuó de manera gratuita para poco más de 7500 personas de la cabecera municipal de Los Cabos.

Expuso que durante el evento de salud se hicieron mamografías, papanicolaou, chequeo completo y atención de dentista, psicólogos, misma que se efectuó en las oficinas de la CROC ubicada frente a la unidad familiar #06 del IMSS.

Así mismo explicó que la atención fue tanto para niños como adultos, pues como Sindicato están interesados en el bienestar de la población, por lo que a inicios del próximo año se estará repitiendo el programa.

En cuanto a si las personas tienen seguimiento médico de ser detectado algún problema de salud, puntualizó:

“Sí, claro. A mí como consejero del IMSS me dan un informe de qué persona salió con algún problema, yo lo canalizo con Recursos Humanos o con mi delegado, en este caso dependiendo de la empresa que sea, o si es un particular yo aviso a la persona que debe acudir a la clínica del Seguro Social para su atención, y ya ellos les explican qué procede. Se le da seguimiento con cita previa y todo para que no vayan a hacer cola”.