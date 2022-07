CROC no representaba nada para al PRI

Florencia Olachea, presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Los Cabos, dijo que consideran repetir la alianza con el blanquiazul y agregó que, la salida del líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas no representa ninguna merma para el organismo político, ya que era el único militante afiliado.

“Referente a lo que es la CROC, ellos nunca estuvieron afiliados a nuestro partido, así que realmente no representan un golpe duro para los militantes del Revolucionario Institucional”.

Sobre si la CROC tenía algún peso dentro del tricolor dijo lo siguiente:

“Tal vez para la toma de decisiones en candidaturas, si habría alguna merma, ya que en otras elecciones el líder nacional tenía una representación importante, pero como militantes y afiliados a CROC no representaban nada para el Revolucionario Institucional”.

Añadió que el número de militantes en Los Cabos no se movió, porque croquistas no están afiliados al partido, así que pueden hacer si gustan otro partido y afiliarse con toda la confianza, ya que no están militando con el tricolor.

Añadió que el Revolucionario Institucional está en un proceso de re afiliación y actualización del padrón de militantes para después empezar a trabajar por las causas de la ciudadanía y no hacer política de pasillos, “no es nada más salir y echar grilla”, finalizó.