CROC pide aumentar sueldos, no sólo vacaciones

50 años tuvieron que pasar para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores de la República aprobara el dictamen que plantea incrementar el periodo vacacional de 6 a 12 días durante el primer año laboral de todos los colaboradores.

Además, tras cumplir el primer año de trabajo, los empleados sumarán dos días por cada año trabajando hasta llegar a un máximo de 20 días de vacaciones anuales.

Las reacciones positivas por parte de los trabajadores, sobre todo de los sindicatos no se hicieron esperar; ante esto el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc) en el estado, David Illedra, resaltó que el aprobar esta iniciativa de ley es de suma importancia y pone a México en el panorama mundial, al recortar la desigualdad social que existe con otros países más desarrollados, donde sus colaboradores cuentan con por lo menos 30 días de vacaciones al año.

Se nos hace una excelente iniciativa, la verdad si son muy pocos los días que se tenían, yo creo que a nivel mundial somos uno de los países que menos días gozan de vacaciones. La verdad yo felicito a los senadores que aprobaron esta iniciativa, sabemos que ya pasó a la Cámara de Diputados, sólo estamos esperando a que se le hagan alguna modificación; ojalá como dice el presidente de la República, no se le mueva ninguna coma.

El tema de las vacaciones no solo queda ahí, para la Croc es importante que también se analizan los salarios de los trabajadores; tan solo el sindicato reconoció que los sueldos no están siendo suficientes para los colaboradores. En lo particular, ellos analizaron los nuevos contratos colectivos en las empresas donde tienen presencia y esperan que por lo menos se les incremente el salario a los ciudadanos en un 30%.

Estamos trabajando muy duro, ahorita en enero estaremos revisando la gran mayoría de los contratos colectivos y estamos buscando incrementar los salarios, hemos logrado en algunas empresas incrementar en más de un 30% el salario. Sabemos que no es suficiente; desafortunadamente en nuestro país existe un rezago salarial muy grande. El salario mínimo tiene que alcanzar para vestir, calzar, estudiar, de toda una familia, y el salario mínimo que tenemos no alcanza para que se tenga una buena alimentación.

De acuerdo con la CROC, se está analizando que en promedio un trabajador en Los Cabos gane como mínimo cuatro salarios mínimos diarios; esto es alrededor de $691 pesos. Pero hasta el momento se ha logrado que trabajadores como camaristas, meseros, jardineros y cocineros ganen aproximadamente $350 pesos al día.