La CROC recibe a sector restaurantero de BCS

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Baja California Sur sigue sumando a más trabajadores y en esta ocasión fue el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Industria de Restaurantes, Alimentos Condimentados, Similares y Conexos del estado.

En un evento representativo el Secretario General de la CROC, Isaías González Cuevas, presidió la adhesión e hizo la toma de protesta del comité de este sindicato ante los invitados especiales, representantes de gobierno y empresariales así como de organizaciones sindicales.

Ahora los miles de empleados de esta industria contarán con el respaldo de la CROC y a favor de sus familias.

“En la CROC se respeta la autonomía sindical de cada organización, no nos metemos en la línea interna, no nos metemos en sus cuotas sindicales, no nos metemos en sus asambleas, cuando nos llaman ahí estamos, si nos piden apoyo con mucho gusto damos y apoyamos en todo” comentó, Isaías González Cuevas, Secretario General de la CROC