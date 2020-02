Crucero en Hong Kong continua en cuarentena por riesgo de Coronavirus

Internacional.- Con mas de tres mil ocupantes a bordo, entre pasajeros y tripulación, el crucero “Diamond princess” permanece amarrado al puerto desde el 5 de Febrero. Esto por que se han presentado a bordo 175 casos de coronavirus.

Con la intención de evitar contagios, la embarcación fue puesta en cuarentena, prohibiendo el ingreso o egreso de la misma. Entre pasajeros y tripulación, hay más de tres mil personas en la embarcación que se encuentra aún varada en Hong Kong.

Uno de los pasajeros, quien se encuentra a bordo junto con varios integrantes de su familia, se comunicó por teléfono con el periódico el país y declaro:

El número de personas infectadas a bordo del crucero continua en aumento, por lo que se examinará a todos los pasajeros el próximo 19 de Febrero.

Hay posibilidades de que la cuarentena se extienda para quienes hayan entrado en contacto con alguna de las personas contagiadas por el COVID-19.

Al respecto, el pasajero declaró:

“Creo que no hemos tenido contacto… No sé quiénes son, solo conozco a cuatro o cinco de los contagiados. Hay tantos pasajeros que no sabemos. Sabemos su nacionalidad, pero no su identidad ni en qué parte del barco estaban”