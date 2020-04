Crucero Westerdam se encuentra anclado en Bahía de La Paz

Daniela Pérez

Desde que se paralizó el turismo, diversos cruceros navegan de puerto en puerto sin desembarcar mientras pasa el problema sanitario provocado por el Covid-19, tal es el caso del crucero Westerdam, el cual permanecerá por un lapso de tres días más en la bahía de La Paz.Este se encuentra anclado con una tripulación de 400 personas que permanecen a bordo, y que de acuerdo a la declaración de sanidad, están libres de Covid-19, mencionó Jesús Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros.

Señaló también que esta situación se repite en todos los puertos del mundo, en donde éstos permiten que los cruceros anclen sus embarcaciones, con la única condición de que su tripulación se encuentre libre de cualquier tipo de enfermedad contagiosa y de que haya espacio en los puertos base, “el barco sí está anclado ahí y está con tripulación, pero no tiene problema sanitario”, mencionó.

Añadió que este crucero estuvo en Ensenada en días anteriores, después visitó Vallarta y actualmente permanece en La Paz desde el día 3 de abril y así será hasta máximo el día 7 del mismo mes, cuando volverá a Ensenada o Vallarta, para finalmente ir a San Diego a cargar combustible y emprender el mismo circuito, “están dando la vuelta y así hasta que reanuden las navieras. Anunciaron que en la segunda quincena de mayo reanudarán actividades”.

Por lo tanto, refirió que la embarcación se encuentra fondeada y atracada a más de 2 millas de la costa, en un sitio cercano a los barcos de Pemex; sin embargo, su intención de no desembarcar reside en el miedo de que alguien de tierra pueda subir al barco con algún tipo de enfermedad, “ellos están totalmente sanitizados, llevan a diario controles sanitarios y limpieza, están perfectamente monitoreados, por eso no bajan, porque no quieren que haya ningún tipo de contaminación”, comentó.

Obtiene licencia para desembarcar un tripulante de crucero

Debido a una emergencia médica por cuadro de apendicitis, uno de los tripulantes recibió la autorización de desembarque para su atención médica y posible cirugía, mismo que se llevará a cabo en una hospital privado de la ciudad de La Paz, por lo tanto, será esta última la encargada de la logística y traslado; sin embargo, este es el único tripulante que cuenta con autorización para desembarcar y el resto permanecerá a bordo del crucero.