CSL con altos índices de movilidad debido a la desobediencia al resguardo domiciliario

Cabo San Lucas.- Huber Gómez Flores, coordinador de Protección Civil en Cabo San Lucas, dijo que este puerto desafortunadamente tiene un alto índice de movilidad, por lo que autoridades han decidido reforzar los filtros de seguridad y recorridos en las colonias, así como aplicar sanciones a negocios que lleven actividades no esenciales, aseverando tener identificados los horarios con mayor afluencia vehicular y de peatones.

Explicó que autoridades municipales en coordinación con demás instancias de gobierno relacionadas con la fuerza pública han llevado filtros de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, de manera aleatoria, “se ha exhortado a la población a usar cubrebocas y no salir a la calle sino hay nada que hacer”.

Aseveró que así como han tenido buena aceptación entre la población a las medidas preventivas del cubrebocas y de la sana distancia, hay quienes se molestan y salen demasiado a la calle a pesar de que no deben, apreciando esta problemática de manera recurrente entre la población sanluqueña .

“Hay población que está renuente y se molestan cuando les pides el uso de cubrebocas, sin embargo en lo relacionado a la movilidad es un asunto que se ha complicado, por lo que autoridades están reforzando los filtros vehiculares de forma diaria, tanto al medio día, tarde y noche”.

Puntualizó que esta medida de seguridad es con la finalidad de desalentar la movilidad en Cabo San Lucas.

Destacó que los horarios con mayor movimiento vehicular y de peatón es entre las 11 y las 13 horas, así como de 16 a 19 horas.

“Hay personas que están realizando actividades no esenciales, por lo que generan mayor movilidad, derivado a eso es que los filtros se han intensificado, así como los recorridos en las colonias, ya que se han tenido reportes de actividades no esenciales procediendo a las clausuras de obras y negocios, todo porque la gente no hace caso”.

Destacó que este 10 de mayo tienen un gran reto en cuanto a desalentar los índices de movilidad, aseverando que los panteones estarán cerrados, exhortó a la población a no visitar a las mamás para evitar ponerlas en riesgo, por lo que es importante permanecer en casa.