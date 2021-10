CSL debe abatir el rezago en infraestructura educativa y de salud: López Monje

Adriana López Monje, quien aspira a ser Delegada de Cabo San Lucas, dio a conocer que, de ganar las elecciones ciudadanas del próximo 14 de noviembre, además de brindar la atención de los servicios básicos para la comunidad, está el gestionar los recursos para mejorar la infraestructura educativa, así como la médica hospitalaria, mismas que están en el abandono.

Indicó que desde la Asociación de Padres de Familia ha tenido dificultades para lograr en Los Cabos una educación digna y todo porque hace falta políticos con voluntad que atiendan los problemas tan complejos en materia de educación y que tienen que ver con infraestructura.

“La demanda de espacios educativos es constante, crecen otras cosas, pero no la infraestructura educativa no, tenemos planteles con más de 2 mil niños en nivel Secundaria, van más de mil niños en el turno matutino y mil en el vespertino y para allá van las Primaria y Jardines de todo el municipio no sólo Cabo San Lucas”.