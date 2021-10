CSL requiere de una persona con actitud de servicio y yo sé servir: Cortés

Lorena Cortes Torralbo, hoy aspirante para delegada de Cabo San Lucas para el periodo 2021-2024 en exclusiva para CPS Noticias expuso que su motivación para participar del plebiscito tiene que ver con su convicción de que la paridad debe de estar presente en todos los ámbitos

“En un ejercicio de la democracia es válido que nuestra fuerza como mujeres no se apague, que nuestra fuerza como mujeres que impulsan, que movemos, qué hacemos cambios en la historia de la humanidad tenga que prevalecer, además de que tengo experiencia y de que tengo la actitud de servicio, soy una persona honesta que me gusta servir a las personas y creo que eso nos hace mucha falta para que podamos lograr las cosas, trabajar en equipo y de manera coordinada y eso sí lo sé hacer”, afirmó.

Manifestó que, si duda la labor ejercida en el Instituto de la Mujer, así como la suplencia en la Alcaldía le dio la certeza de que puede seguir avanzando y evolucionando pues las mujeres son referentes y un ejemplo a seguir, por ende, convencida está de que se pueden lograr cosas muy importantes, si uno se lo propone

En cuanto a los perfiles idóneos para ejercer este tipo de puestos manifestó que es de suma importancia la preparación, pero también lo es el conocimiento de las atribuciones como servidor público para que este sea dentro de la legalidad.

Aunado a ello destacó que el funcionario al servicio de la población en este tipo de cargo requiere ser empático para con los problemas de toda la sociedad, para con ello el impacto de las acciones tomadas sea positivo y en beneficio del mayor número de personas.

En cuanto a las propuestas o gestiones que puede emprender de salir favorecida en el proceso dijo:

“Hay muchas situaciones que a Cabo San Lucas le están doliendo, haciendo falta, desafortunadamente esta delegación es un puerto muy rico que genera, me atrevo a decirlo del municipio y el estado, pero no se regresa, no se le vuelve a reinvertir, es una delegación con muchas desigualdades sociales, están las personas muy ricas que les va muy bien, pero también están las personas muy pobres y lo que les duele es el agua, la limpieza, la seguridad, la movilidad, la pavimentación”.