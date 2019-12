“Cuando las mujeres se expresan, los derechos avanzan” reafirmo Lorena Cortés, apoyando las recientes manifestaciones en contra de la violencia a la mujer.

San José del Cabo. – Luego de que se llevará a cabo la realización del performance “Un violador en tu camino” en la delegación de Cabo San Lucas, derivado de un movimiento internacional que lucha principalmente contra la violencia de la mujer, asimismo, un aborto legal y seguro; Lorena Cortés Torralbo, Directora General del Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos; informó que aunque por esta ocasión no se trabajó de la mano con la ciudadanía para la manifestación, su apoyo es total ya que cuando las mujeres se expresan los derechos avanzan.

Explicó que el performance se llevó a cabo por parte de las ciudadanas de manera independiente es por eso que no hubo una coordinación con el Instituto de la Mujer para la participación de las integrantes.

“Apoyamos totalmente está expresión que ellas están teniendo y consideramos importante que las mujeres estén expresando este sentir y hayan tenido este himno para hacerlo, y es importante que toda la ciudadanía respete este punto de vista, a la mejor no todas las personas estamos de acuerdo o no lo están, pero se tiene que respetar porque es el sentir de todas las mujeres de todo el mundo”

Cortés Torralbo, aseguró que siempre será mucho mejor que las manifestaciones se den de una manera pacífica y de manera contundente, ya que tiene más efecto, sin embargo; se entiende cuando no es así.

“También se entiende cuando las mujeres han estado violentando de manera extrema en vía publica, han manifestado que ya están hartas, son personas que han tenido familiares en esta situación o personas, desaparecidas y en verdad es desesperante la búsqueda de la justicia y el acceso a que se les escuche y que se les promuevan sus derechos”

Finalmente, externó una invitación a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, para que a través del Instituto de la Mujer se manifiesten y acudan a las oficinas por cualquier situación de violación a sus derechos.