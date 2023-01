¿Cuándo y dónde se presentará Muse en México?

¡Muse está de regreso en México! Así es, la banda británica tiene programadas tres nuevas fechas para promocionar por el país su gira “Will of the People Word Tour” de su su novéno álbum de estudio que lleva el mismo nombre. Su visita a tierras mexicanas se dará el 18 de enero en el Estadio Banorte en Monterrey, el 20 de enero en la Arena VFG en Guadalajara, así como el 22 y 23 de enero en el Foro Sol en la Ciudad de México.

Una de las sorpresas que la banda anunció en redes es que el grupo de rock alternativo “The Warnin”, conformado por mujeres originarias de Nuevo León, será su telonero durante estos conciertos. Cabe destacar que la agrupación no ha vistado el país desde el 2019, justo antes de la pandemia, cuando se presentó para el festival Tecate Pa’l Norte.

.@TheWarningBand2 will join us for our Mexico shows later this month. Final tickets just released. See you there ⚡🇲🇽⚡https://t.co/PMSnJl0BFl pic.twitter.com/CAGfjeqVLo

— muse (@muse) January 13, 2023