Más de cuatro meses con apagones en el Ejido V. Bonfil

Los habitantes del Ejido Alfredo V. Bonfil, denunciaron que desde hace cuatro meses han reportado constantes apagones en toda la zona, además mencionaron que la línea que conecta desde la ciudad se dañó hace tiempo y esto forma parte del problema.

Ante esta problemática, los ciudadanos aseguraron que han tenido que contratar a particulares para que vayan y revisen el fallo de la luz eléctrica, pagando hasta mil 500 pesos por persona,alegando que el personal de la Comisión Federal de Electricidad que ha acudido a los llamados, se van sin resolver las fallas.

Además de los apagones, el mismo vecino señaló que han tenido problemas con la bomba que suministra el agua en el ejido, esto a causa de una descarga de energía eléctrica.

“Ya se nos quemó una bomba, se acaba de poner una bomba solar, no tiene ni el año y ya se nos quemó por una descarga […] no pusieron el relax o pues ahí se echa la culpa tanto lo que pusieron en la empresa como la comisión que la Comisión no hizo la bajada como debe ser del positivo, eso no sé, pero una inversión de casi dos millones de pesos, como puede ser posible que no ni el año porque no tuvieron no tuvieron la precaución”.