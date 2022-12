Semana fatal de accidentes dejó cuatro muertes en Los Cabos

Una decena de accidentes ocurridos durante la última semana que dejaron como saldo cuatro personas sin vida, múltiples heridos y cuantiosos daños materiales, originaron un intenso trabajo para los cuerpos de emergencias.

Los percances con los que arrancó la semana

Comenzamos con un fuerte accidente a primeras horas del lunes 05 de diciembre, el cual fue reportado a través de redes sociales. Se informó que el conductor de una camioneta de la marca Jeep Patriot, chocó contra un muro de contención cercano al Hotel 8 Cascadas en la delegación de Cabo San Lucas. Conforme con lo señalado con los testigos en el lugar, se presume que el conductor perdió la vida.

El lunes continuó con más percances, ya que en las inmediaciones de la comunidad de Los barriles, una camioneta tipo pick up se volcó sobre el tramo carretero con dirección a la ciudad de La Paz, resultando el conductor de la unidad con múltiples contusiones, por lo que fue necesaria la intervención de unidades paramédicas de la Coordinación de Protección Civil.

Asimismo, arribaron al lugar elementos de Seguridad Pública y personal del Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo, quienes realizaron labores para reincorporar la unidad y con ello, descongestionar las vías que se vieron afectadas por el incidente vial.

Poco antes de las 18:00 horas, un automóvil y una camioneta chocaron sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la colonia El Tezal, con dirección Cabo San Lucas – San José del Cabo, lo que originó un intenso tráfico vehicular. Todo parece indicar que el conductor del coche perdió el control, lo que originó que el vehículo invadiera el carril contrario, impactando con una camioneta tipo pick up.

El miércoles se tornó trágico, tras un fuerte accidente entre dos vehículos a la altura de la colonia El Zacatal de San José del Cabo, el cual cobró la vida de dos jóvenes. El fatídico hecho ocurrió sobre el kilómetro 36.4 de la carreteraTranspeninsular, cerca de las 03:00 de la mañana.

De acuerdo con lo señalado por la prensa local, señalan que en el hecho estuvieron involucrados dos vehículos, una camioneta de la marca Jeep color rojo y una camioneta Hyundai de color gris, en la cual, sus dos ocupantes perdieron la vida.

La mecánica de los hechos, de acuerdo con lo mencionado por los testigos oculares, aluden que la camioneta de color gris circulaba en sentido sur a norte, pero que al pasar el semáforo, perdió el control, ocasionando que se pasara al carril contrario, donde venía circulando la camioneta Jeep, provocando el accidente.

Al respecto, el conductor de la camioneta color rojo fue trasladado de urgencia por unidades paramédicas a un hospital, hasta el momento se sabe que la calidad de salud de este es grabe, de igual forma estuvieron presentes en el lugar del accidente personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo y elementos de Guardia Nacional División Carretera, estos últimos se encargaron del parte informativo de los hechos, así como del peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Los accidentes donde se involucra a un jinete de acero no faltaron, ya que en la noche del jueves 8 de diciembre un motociclista fue atropellado por un vehículo que presuntamente se pasó un alto, lo anterior en la intersección de las calles Degollado y Padre Nicolas Tamaral de la colonia Los Cangrejos de Cabo San Lucas.

Dicho accidente originó la caída del conductor, y por ende graves lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de unidades paramédicas de Cruz Roja, quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital de la zona.

La mañana del viernes 9 de diciembre ocurrió una volcadura de una camioneta tipo pick up, lo que originó intenso tráfico vehícular sobre el corredor turístico de Los Cabos, según lo difundido en redes sociales, los hechos sucedieron a la altura del kilómetro 19, aledaño al hotel Chileno Bay, con dirección a Cabo San Lucas, en el cual se presume que no resultaron pérdidas humanas.

En la colonia Las Veredas de San José del Cabo, después de las 02:30 de la madrugada del sábado 10 de diciembre se registró otro fatídico accidente, ya que dejó como saldo una persona muerta, la cual señalan, se había ofrecido a auxiliar en un percance vial.

Conforme a lo descrito por testigos en la zona, un vehículo tipo sedan perdió el control y se impactó contra el camellón de la carretera transpeninsular, por lo que una persona circulaba en un pick up, se detuvo para prestar auxilio, no obstante, otro vehículo que también circulaba por la zona, no observó el accidente, por lo que colisionó con dicho vehículo, atropellando al conductor que se había detenido a prestar auxilio.

Tras el accidente, arribaron al lugar cuerpos de emergencias, quienes prestaron atención médica a los lesionados, pero, desafortunadamente el conductor de la camioneta pick up ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, al lugar arribaron unidades del Departamento de Bomberos de San José del Cabo y elementos de Guardia Nacional división carretera, quienes se encargaron del parte informativo de los hechos, así como de cerrar la vía por varias horas para el levantamiento y limpieza de la zona.

Los accidentes continuaron ese mismo sábado, pero en la delegación de Cabo San Lucas, ya que en la calle Leona Vicario, tres vehículos se vieron envueltos en una carambola cerca de las 23:00 horas por lo que fue necesaria la intervención de unidades paramédicas en atención de las personas lesionadas.

Horas más tardes, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fueron alertados tras un accidente que dejó seis personas lesionadas, en el tramo carretero con dirección a La Paz. Del mismo modo, acudieron unidades de Tránsito Municipal y personal de Cruz Roja, quienes colaboraron en labores de extracción de las personas lesionadas, una de ellas quedó prensada.

Los accidentes continuaron este domingo, ya que sobre la calle Paseo del Malecón, en San José del Cabo ocurrió una volcadura de un vehículo, lo anterior en el acceso del Hotel Mañanitas, lugar donde arribaron unidades paramédicas en atención de un hombre, el cual hasta el momento se desconoce su calidad de salud.