Cuatro mujeres compartirán sus miradas extraordinarias en Festival Internacional de Cine de Los Cabos

CPS Noticias

Ciudad de México a 28 de octubre de 2019.- El Festival Internacional de Cine de Los Cabos reúne a cuatro cinefotógrafas mundialmente reconocidas, quienes reflexionarán sobre su posición detrás de la lente, en el panel Miradas extraordinarias, parte de Los Cabos+ el programa de formación y capacitación del Festival.

Las fotógrafas invitadas son la estadounidense Ashley Connor (Madeline’s Madeline, nominada a los Independent Spirit Awards), la francesa Agnès Godard (fotógrafa de cabecera de Claire Denis), la estadounidense Ellen Kuras (actual Gobernadora de la Sección de Cinefotografía de la Academy of Motion Pictures Arts and Sciences y nominada al Óscar por The Betrayal, 2008) y la uruguaya-mexicana María Secco (ganadora del Ariel por mejor cinematografía en 2014 con La Jaula de Oro). El encuentro estará moderado por la renombrada crítica cinematográfica mexicana Fernanda Solórzano (Letras Libres).

Esta conversación surge de la voluntad de descubrir el punto de vista de cada una de estas prestigiosas artistas así como las implicaciones de su mirada a nivel narrativo, político y estético en las obras cinematográficas en las que han colaborado. Las cuatro participantes presentarán fragmentos de su trabajo para proponer una reflexión concreta sobre sus experiencias individuales y sobre las transformaciones que ha tenido su oficio en las últimas décadas.

Los asistentes podrán presenciar el encuentro único de cuatro mujeres que han impregnado al cine con su visión, lo que convierte a este panel en una oportunidad para entender el papel de las directoras de fotografía en los cambios por los que está atravesando la industria cinematográfica