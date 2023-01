Cuauhtémoc Blanco quiere dirigir a la Selección Mexicana

Cuautémoc Blanco, ídolo del fútbol mexicano y ahora gobernador de Morelos, aseguró que aún sueña con convertirse en director técnico y dirigir algún día al América, o bien, a la Selección Mexicana.

El exfutbolista de 49 años de edad, mencionó que le gustaría continuar con su carrera en la política, comentando que deberá pedirle autorización al presidente Andrés Manuel López Obrador para contender por otro puesto.

Así mismo, la figura americanista señaló que en caso de no seguir siendo un funcionario público, volvería al mundo del fútbol, dónde destacó quisiera dirigir en el extranjero.

“Si no se da la oportunidad de contender por otro puesto, me regreso al fútbol. Me encantaría dirigir en el extranjero y me encantaría dirigir a la Selección Mexicana”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Por último, indicó que él no es como muchos políticos y que no se casa con ningún puesto, recalcando que no es un “hambreado” y que sin problema puede volver al fútbol.