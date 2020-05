Cubrebocas, obligación para usuarios del transporte público

Cabo San Lucas.– Ramón Ceseña Ceseña, Director del Transporte en el municipio de Los Cabos, destacó que en medio de esta contingencia sanitaria la instancia trabaja en dos ejes. En primer lugar, que las unidades de transporte público de pasajeros urbanos y colectivos estén desinfectadas, y que el chofer use el cubrebocas y se lo exija al usuario o, de lo contrario, le impida abordar la unidad y le aclare que puede ser objeto de una sanción.

Así mismo dijo que los concesionarios del servicio de taxis han iniciado una serie de acciones con todas las medidas de sanitización al igual que el transporte colectivo y urbano.

“Se están sanitizando todas las unidades. Cada que salen se limpian con cloro, asimismo los pasa manos, y solo se sube a la mitad de pasajeros para que exista la sana distancia. También se ha implementado el uso de cubre bocas para el chófer y usuario, la persona que no lo porte no podrá abordar a el transporte público; nosotros nos estamos apegando a las normas administrativas de Bando de Policía y Buen Gobierno y se sancionará a quien no acate las medidas de saneamiento.