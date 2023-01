Usan cubrebocas en transporte 7 de cada 10 personas: Coepris

Dentro de las medidas preventivas para evitar contagios del virus SARS-COV-2, COVID-19, a bordo de las unidades de transporte colectivo, el Comisionado Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), José Manuel Larumbe Pineda, expuso que siete de cada diez usuarios portaban correctamente el cubrebocas, mientras tanto, a la ciudadanía faltante se le recomendó el uso correcto del dispositivo para prevenir más casos en el estado.

El titular de la dependencia detalló que una de las medidas extremas que los transportistas tienen permitido realizar, para soslayar alguna posible sanción económica, impuesta por el área de dictamen de la dependencia, va, desde solicitar al pasajero que se coloque el cubrebocas antes de ingresar al camión, hasta impedir el acceso del mismo, para que cumpla con la norma, e incluso, negar el traslado del usuario hacia su destino.

“Necesitamos volver a lo que ya hemos trabajado, que podría ser la aplicación de sanciones y, sobre todo, si no usan cubrebocas, que el pasajero no pueda subir al transporte. ¡Ojo!, no deben bajarlo como tal, creo que no es una manera adecuada pero, por ejemplo, si en tiendas de autoservicio no llevas colocado el cubrebocas o simplemente no lo llevas, no entras al establecimiento”.