Cubren monumentos de Los Cabos para decir: ¡Basta a la violencia!

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, los bustos ilustres de la plaza Antonio Mijares amanecieron cubiertos en nariz y boca por pañoletas con consignas como: “vivas, libres y sin miedo” y “ni una más“.

Los 7 bustos ilustre instalados a las afueras de la casa de la cultura, este 8 de marzo amanecieron cubiertos por pañoletas con consignas referentes al movimiento feminista que busca que dejan de matar, violentar y acosar a las mujeres, por eso cada uno estaba cubierto con más siguientes frases: “mi cuerpo mi decisión”, “se van a caer”, “por mi derecho a decidir” y “Los Cabos feminicida”.

Así mismo a una de las lámparas le colocaron papeletas con frases como:

“Sueño porque no falte ninguna”, “no somos 1, no somos 10, gobierno cuéntanos bien”, “disculpe las molestias, pero nos están matando, únete, ni una más, yo te creo”, “violador a la licuadora, no es no, déjame vivir plena y feliz”.