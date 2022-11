“Cuelga, no te enganches” evita ser extorsionado

Inició la campaña “Cuelga no te enganches”, la cual tiene como objetivo prevenir la extorsión telefónica, a través de la capacitación e implementación de nuevas normas dentro de los diversos establecimientos que realizan estos depósitos bancarios, a fin de cortar la comunicación entre el extorsionador y la víctima.

El procurador general de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, destacó que era necesario sumar al sector empresarial a este programa preventivo contra delitos que afectan el patrimonio de las familias sudcalifornianas.

“Sobre todo son los de engaño telefónico aquí en el estado en Baja California Sur y la idea es evitar, pues esa ese enganche que se hace en esa afectación psicológica que inicia y qué es lo que posibilita que vengan y depositen a un a un establecimiento comercial como es el que estamos el día de hoy iniciando esta campaña”.

La campaña contempla aplicar en diferentes tiendas, material con medidas preventivas, por ejemplo, se colocará sobre la parte lateral de la pantalla de caja una tarjeta informativa con el texto “Evita la extorsión telefónica”.

Mientras que los trabajadores ya no podrán realizar depósitos a los clientes que se encuentren hablando por teléfono, del mismo modo que no se aceptará que ciudadanos que no cuenten con la mayoría de edad reciban o realicen depósitos.