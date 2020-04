Cuentan tiendas comerciales con abasto de alimentos de hasta 60 días

Los Cabos.– “Seguimos convocando a la ciudadanía a no realizar compras de pánico, porque los supermercados cuentan con el abasto suficiente para salir de una contingencia de hasta 60 días, si las compras se realizan normalmente”, así lo aseguró la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.

Lo anterior, luego de establecer las mesas de trabajo con las tiendas comerciales a causa de la pandemia por Covid-19, donde el Gobierno de Los Cabos se encuentra representado por el director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Juan José Zamorano Martínez y por el tesorero general municipal, Rigoberto Arce Martínez.

“Las tiendas comerciales tienen abasto suficiente para salir de una contingencia de hasta 60 días, si las compras son como se manejan normalmente. No tenemos lo que sucede en un huracán, que no hay comunicación marítima y terrestre; actualmente, tenemos las vías de comunicación y el abasto suficiente para que los supermercados puedan dotar de los productos que se requieran”, precisó.

En ese sentido, la Primera Edil cabeña continúa convocando a la ciudadanía en general a ser conscientes en el número de personas que visitan los supermercados y de la cantidad que se compra, porque dijo, las compras de pánico generan que otros ciudadanos no encuentren los productos básicos. “Seamos conscientes y corresponsables, si nos ayudamos, ayudamos a todos por igual”, finalizó.