Cuestiona regidora Berenice Serrato a presidenta municipal avances en combate a la corrupción y austeridad

Durante los asuntos generales la regidora Berenice Serrato cuestionó a la presidenta municipal Armida Castro referente al primer informe de Gobierno donde dijo no escuchó el avance contra la corrupción ni en austeridad, meta de los gobiernos emanados de la 4ta Transformación, además del apoyo a ciudadanos que viven en zona irregulares.

“El día de hoy se presentó un punto de reconsideración para permitir la venta de un patrimonio municipal a un particular, yo les pregunto con más de 34 mil habitantes en zonas de riesgo se les hace justo, creen que están tomando la decisión que más convenga a la mayoría, el desmantelar el patrimonio municipal puede llegar a tener consecuencias graves y por último lamentó no haber escuchado avances sobre la corrupción y de la austeridad de este Gobierno”.

Por lo anterior la presidenta municipal respondió: “con respecto a lo que dijo la regidora Berenice, que no soy partidiaria de dar respuesta, le informo que el Gobierno Federal no pudo entrar a los polígonos donde hay zonas irregulares, no es falta de voluntad ni de recurso, la ley no lo permite, no mentir, no traicionar por supuesto que son parte de la base del informe y por supuesto que dije que los servicios se estaban dando en las zonas irregulares lo sostengo”.