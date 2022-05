Cuestionan desempeño de jueces cívicos de Los Cabos

De acuerdo a la información proporcionada por Alejandra Campos, de profesión abogada, indica qué al acudir a la comandancia de Tránsito y Vialidad en Cabo San Lucas para atender el llamado de su vecino, quien sufriera un accidente vial, no pudo hacerlo debido a que la Juez Cívica pidió un documento que es imposible obtenerlo, debido a que le niega a la inconforme ver a su representado y que es la constancia de que ella está representando al residente extranjero.

“Tuvo un percance automovilístico y lo detuvieron y quiero saber que pasó, máxime si no se ha abierto una tarjeta de investigación, conocer sí el todavía no ha estado delante de un juez para poder ser procesado y se le haga del conocimiento, si se le va a iniciar un proceso y sobre todo si no lo hay todavía y más, por qué no puede el darme la representatividad ante la autoridad”.