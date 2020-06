Cuida DIF Los Cabos la salud de la ciudadanía más vulnerable

Los Cabos.– El Sistema Municipal DIF en Los Cabos invita los ciudadanos de escasos recursos económicos que radican en el municipio y que no están inscritos en alguna institución médica, como el Issste o IMSS, a que se acerquen al área, -en caso de requerir atención médica-, sin dejar de acatar las medidas de seguridad establecidas para evitar el contagio de Covid-19.

Al respecto, el doctor general encargado del área médica de DIF aseguró que la dependencia a su cargo sigue haciéndole frente a la emergencia sanitaria, sin embargo, está consciente de que en muchos de los casos, es de suma importancia que determinados pacientes acudan a consulta, -por el tipo de padecimiento-, por lo que recordó que, de así requerirlo, los pacientes pueden acercarse y ser valorados médicamente. Indicó que las consultas no tienen costo y de requerir medicamento, -si es que se cuenta con él-, también se otorga de forma gratuita. Resaltó que cualquier persona puede acceder a las consultas médicas que van de lo general hasta casos especializados; por lo que de ser necesario, el también médico urgenciólogo brinda la atención debida a enfermos con problemas dentales, respiratorios, estomacales, incluso padecimientos por cáncer u otros más severos.

El doctor mencionó que el horario de atención, -debido a la contingencia-, es de 08:00 de la mañana a 01:00 de la tarde, y de preferencia se debe hacer bajo registro previo.

Con relación al tema del Covid-19, el médico informó que en DIF Los Cabos no se ha presentado caso alguno del ya famoso virus; no obstante, invitó a la población a que se mantengan informados y al tanto de las indicaciones que den por parte de las autoridades del sector Salud, ya que: “el permanecer informado, puede salvarles la vida”, enfatizó.

Para finalizar, hizo hincapié en que practicando la sana distancia, llevando una alimentación basada en frutas y verduras que otorguen vitamina “c”, y siguiendo las indicaciones de higiene, se logrará re establecer la actividad en el destino.