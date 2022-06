Tener una cultura de donación de sangre ahorraría muchos dolores de cabeza

El 14 de junio de cada año se celebra el Día mundial del donador de sangre; en este contexto la Doctora y Hematóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Merit Velázquez Morales, destacó lo importante que es fomentar la cultura de la donación pues de esta manera no sería necesario tener que solicitar el apoyo urgente de las personas cuando ocurra una emergencia o alguien se someta a un procedimiento quirúrgico.

“Cada vez que nosotros nos acercamos al hospital, ya sea porque nos van a operar de manera programada o urgente es clásico que nos piden apoyo para donación, pero si donáramos de manera altruista al menos dos veces al año nadie necesitaría donadores. Yo tendría la cantidad de sangre suficiente porque entonces toda la gente que llegara al hospital necesitando algo no tendría que forzosamente llevar donadores”, expresó.

Aseguró que hasta el momento no los ha afectado la quinta ola de contagios, tal como ocurrió a inicios de año cuando las personas dejaron de acudir, sin embargo, las proyecciones del sector salud indican que la próxima semana podría disminuir la cantidad de donadores que reciben diariamente, que actualmente es de entre 40 y 50.

Por otro lado, la hematóloga del IMSS desmintió algunos de los mitos que hay en torno al tema, y dijo que en 2011 se hicieron varios cambios a la Norma Oficial Mexicana que regula la donación de sangre para que mayor cantidad de personas realizaran esta actividad.

“Nosotros pedimos que tengan al menos un año de haberse hecho un tatuaje, no quiere decir que ya nunca van a poder donar, tiene que haber pasado un año, entonces a veces es muy tierno porque tenemos a motociclistas todos tatuados pero su último tatuaje fue hace dos años pero llega una señora con un tatuaje en la ceja que se hizo antier y no puede donar, entonces no es que contradigamos, es que tiene que ver con la exposición a las agujas que pudieran estar contaminadas”, explicó la hematóloga.