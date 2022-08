Refugio de Los Cabos cumple 30 años brindando ayuda a los animales

Cada año miles de perros y gatos son abandonados en todo el mundo, mientras que otros cuantos, son maltratados o viven en situaciones deplorables; algunos de ellos cuentan con la suerte de encontrar cobijo en los refugios de animales o protectores, esperando así de manera paciente un nuevo hogar y poder de esta manera recuperar la felicidad de jugar, saltar y dar mucho amor a una nueva familia.

¿Pero cómo es un refugio, cómo funciona, qué tipo de recursos tiene, cuáles son los retos a los que se enfrentan? Es por ello que el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se dio a la tarea de visitar un refugio y de esta manera saber el cómo cuidan y protegen la integridad de estos bellos seres.

Fue en 1992, cuando se fundó la sociedad humanitaria de Los Cabos para tratar de evitar la sobrepoblación animal en el municipio cabeño, una asociación que constantemente ha buscado el bienestar animal, otorgando espacio amor y cuidados para los seres de cuatro patas, es de esta manera, que el encargado del refugio Armando Martínez en exclusiva para este medio informativo tuvo a bien contarnos sobre las acciones que esta asociación realiza en pro del bienestar animal.

“Yo tengo una administración desde el 2018, ya vamos a cumplir un poco más de cuatro años y en este septiembre 30 años de funcionamiento al servicio de la comunidad. Qué hacemos tres objetivos básicos: educación, esterilización y adopción nosotros no somos una asociación rescatista no lo somos.

Este refugio está ubicado en la calle Padre Nicolás Tamaral, Cabo San Lucas, México donde puedes encontrar a “Noa” quien es una cachorrita de cinco meses que espera ser adoptada o bien puedes adoptar a “Dante” un perro adulto con un año y medio de edad o a “Peque” quien tiene un año de edad todos y cada uno de ellos son muy tranquilos y con muchas ganas de encontrar un nuevo hogar y si también eres amante de los felinos puedes conocer a “Fiona” quien tiene 6 meses de edad “Apollo” te sorprenderá con su mirada pero no te dejes intimidar, ya que tiene mucho amor que dar o bien conocer a “Buster” el gatito pródigo del refugio, ya que es uno de los gatitos nacidos en este lugar.

Con un aproximado de 100 animales, las cifra baja o sube siempre cuidando el bienestar de los mismo, es por ello que esta refugio cuenta con una zona de cuarentena donde se reciben a los animalitos rescatados para su valoración y observación y en su caso tratamiento respecto alguna enfermedad con la que se cuentan una vez pasada la cuarentena y aprobado por el veterinario pasarán al área de adopción.

Siempre velando por el bienestar de los animales este refugio ofrece los servicios de esterilización dos veces por semana en diferentes colonias, donde los jefes de colonias o presidentes de las mismas adaptan un sitio donde se pueda contar con luz, baños y acceso a agua potable para la realización de este servicios todo con costos completamente accesibles.

Es de esta manera que a través de sus redes sociales (Los Cabos Humane Society), puedes consultar las fechas y horarios del programa permanente llamado “el doctor veterinario en tu colonia”.

Para finalizar el director general de Los Cabos HAC, invita a la ciudadanía celebrar estos treinta años de servicio a la comunidad a seguir apoyando este tipo de refugio o asociaciones de las cuales, existen muchos porque los que más pierden son los animalitos esto por una falta de voluntad política.

“Los invitamos a que nos ayuden a celebrar 30 años de esta asociación, que lleva tratando de hacer un gran esfuerzo se ha modificado en todo sentido, hemos perdido muchos donativos por diferentes circunstancias estamos en una situación muy deplorable digo a final de cuentas como le llaman los haters que hay dentro de las redes sociales”.

“No se ponen a pensar que el que está perdiendo aquí no somos nosotros en lo personal no, pierden los animales los perros y gatos en desamparo ellos son los que pierden creo que debemos acércanos y si no es en esta asociación acérquense hay muchas asociaciones nuevas muchos rescatistas nuevos muchas personas muy interesadas en los animales ayúdenles, porque la verdad esto es un problema que se está acrecentando por falta de voluntad política”.