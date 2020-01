Cumple Ayuntamiento con 84% en plataforma de transparencia: Conrado Mendoza

San José del Cabo.- El Ayuntamiento de Los Cabos trae un 84 por ciento de cumplimiento en el esquema de transparencia, sobre todo lo referente a los esquemas de publicidad, es decir, debe estar publicada esa información en el portal institucional así como en la plataforma de transparencia, ello de acuerdo a la última revisión.

Informó lo anterior Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Baja California Sur, quien además dijo que ahora de acuerdo a los nuevos lineamientos del 29 de septiembre del 2019, se aplicarán sanciones severas a los funcionarios de los gobiernos municipales que se nieguen a ser transparentes.

“Es importante comentar que el 29 de septiembre del 2019 publicamos los nuevos lineamientos para las medidas de apremio y eso fue a través del Boletín Oficial del Gobierno del Estado para darle un proceso legal y jurídico al instituto y poder emitir sanciones severas que limiten la evasión por parte de algún funcionario, es decir, no teníamos publicado nada en el Diario, ya finalmente dimos este gran paso, ahora estamos hablando que aquel sujeto obligado que no cumpla en el esquema de rendición de cuentas, básicamente ya entrará dentro de las medidas de apremio”.

Asimismo, ahora los mismos ciudadanos pueden emitir denuncias ante el Instituto si observan que en algún portal de los ayuntamientos no viene la información que corresponde.

“Estaremos en facultades de verificación para principios de marzo, para definir si el Ayuntamiento ha avanzado o no en su portal y en la plataforma de transparencia, y la ciudadanía en este momento puede emitir denuncias ante el instituto, si entran a un portal y no ven la información que corresponde o alguien no les está entregando la información mediante solicitud, o la plataforma de acceso a la información no manifiesta la información, puede emitir esa denuncia a través de esta institución.

Entrevistado en el marco de su visita a este municipio donde signó convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Los Cabos, explicó que hace referencia a una ejercicio de vinculación sobre la materia proactiva que nos dicta la ley, sobre todo en la promoción de la transparencia que se refiere a talleres, conferencias, seminarios y todo lo que es la capacitación de los sujetos obligados.

El Artículo 45 de la Ley de Transparencia indica que hay 46 fracciones de ley que cumplir y con base a eso existe la intención por parte de la edil cabeña de capacitar a sus funcionarios y dar cumplimiento a lo que dicta la ley; “con base en eso quisimos formalizar este acuerdo para tener un poco más de obligatoriedad por parte del Instituto y tener el acercamiento tal cual lo establece la ley, no sólo de transparencia sino también la del ejercicio para protección de datos, y quedaría pendiente la Ley de Archivos. Celebramos esta voluntad, es un principio muy válido para dar certeza a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos que tienen los funcionarios cabeños.

Explicó que el motivo por el que no ha alcanzado este Ayuntamiento el cien por ciento de las metas de transparencia es por el tema de la comunicación social, falta de publicar el ejercicio de esquema de proveedores y con base a eso es un porcentaje el que abarca esa parte, y también el esquema de obras que falta información, esa es la referencia; además citó: “hay recursos de revisión que ya están en nuestro poder, incluso ya están notificados y canalizados a las áreas administrativas correspondientes y con base a eso nosotros actuamos en las medidas de apremio, lo que sí prepondera es que con las nuevas medidas para el ejercicio del primer semestre del 2020 es que ya vendría el castigo más severo con respecto a la verificación y a lo que a la fecha no se le esté dando el cumplimiento que dicta la ley”.

Por último hizo extensiva la recomendación a los funcionarios de los cinco ayuntamientos de Baja California Sur de atender este tema de la transparencia y que tengan un principio de voluntad; “es una cuestión ética de eficiencia- eficacia, es a través de este tipo de esquema del ejercicio de valores que la ciudadanía puede tener confianza en sus autoridades, se trata de que este vínculo lo tengamos a fin de brindar certeza de cómo se manejan nuestros recursos públicos y en base a eso el ciudadano pueda tomar una mejora o una ponderación a la toma de decisiones, que quiere decir, validar nuestros ejercicios democráticos, saber a quiénes les designamos nuestros esfuerzos para tener mejores condiciones de vida”.